Blumberg Stimmungsvolle Feier zum Abschluss

Von Blumbergs Bürgermeister Markus Keller bekam Gleichauf den mit 100 Euro dotierten Schulpreis überreicht. Aber auch bei Fabienne Wölfle war die Freude am Freitagabend riesengroß. Sie wurde gleich mehrfach mit Klassenpreis und vier Sonderpreisen geehrt.

"Ihr habt Euer Spiel nun erfolgreich bestanden", resümierte Realschulrektor Egon Bäurer und verglich die vergangenen sechs Schuljahre mit einem Fußballspiel mit Höhen und Tiefen, gelben und roten Karten und Trainern – den Lehrern. Bäurer betonte, dass an der Blumberger Realschule auch soziale Kompetenzen vermittelt worden seien und rief die Absolventen zu Zivilcourage auf. Auffallend sei das Leistungsgefälle gewesen.

Besondere engagierte Mädchen und "schlampige männliche Genies", die ihre Leistungen nicht abgerufen hätten. 28 Absolventen treten nach Bäurers Auskunft eine berufliche Ausbildung an, 33 gehen an weiterführende Schulen.

Bürgermeister Markus Keller betonte in seiner Ansprache, den Schulabsolventen stünden am starken Wirtschaftsstandort Blumberg alle Möglichkeiten offen. "Bleibt der Region treu", so Keller. "Bleibt Eurem Weg selbstbewusst treu, auch wenn er manchmal durch Steine versperrt ist", betonten auch die Elternvertreter Petra Wölfle und Adnan Sagin.

Mit einem Augenzwinkern blickten nicht zuletzt die beiden Schülervertreter Jessica Renner und Maximilian Fluck auf ihre Schulzeit zurück, die die Klassengemeinschaft als bleibenden Wert lobten.

Schulbeste und Schulpreis: Jana Gleichauf (1,3) Klassenpreise: Hendrik Heß, 10a (1,6); Fabienne Wölfle, 10b (1,8); Klara Baumann, 10c (1,9).

Sonderpreise: Besondere engagierte Tätigkeit im Fach Musik (Chor, Band, BBF-AG), (gestiftet vom Freundes- und Förderkreis): Fabienne Wölfle, Patricia Zier 10b. (Chor, Orgelspiel, BBF-AG) Felix Vetter 10a; Mitwirkung in der Roboter-AG: (Firma Metz-Connect) Sebastian Fetscher 10a, Fabienne Wölfle 10b. Mitwirkung in der Flugdrohnen-AG: Joseph Schloms 10c; Tätigkeit in NWA (Frei Lacke, Döggingen) Hendrik Heß 10a; Preis Mathematik: (Frei Lacke, Döggingen) Fabienne Wölfle 10b, Klara Baumann 10c; Sonderpreis Deutsch (Firma Schwarzwaldhof) Samira Martin 10a; Technikpreis (Schwarzwaldhof) Fabienne Wölfle 10b; Englischpreis (Firma Straub-Verpackungen) Jana Gleichauf 10a; Französischpreis (Firma Straub-Verpackungen) Jana Gleichauf 10a; MuM-Preis (Firma Edeka Schlesiger) Sarona Amma 10a

Lobe: Klasse 10a: Nina Hirth (1,7),Sebastian Fetscher (1,9) Samira Martin (1,7), Emilija Panic (2,0), Milena Merz (1,8), Sarah Wojda (2,0), Sarah Mink (1,8). Klasse 10b: Verena Müller (2,0). Klasse 10c: Jule Weißhaar (2,0).

Klassendurchschnitt: 10a (2,3), 10b (2,7), 10c (2,6), Gesamtdurchschnitt (2,5).