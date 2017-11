Blumberg Stefan Wehrle führt die Narren an

Die kommende Fastnachtssaison steht unter dem Motto Movie Stars. Der Verein nimmt vom 19. bis 21. Januar an den Umzügen in Tengen teil und besucht am 27. Januar den Nachtumzug in Jestetten sowie am Fastnachtssonntag den Umzug in Donaueschingen.

Im Ort selbst wird es wieder einen Preismaskenball sowie eine Kinderfastnacht geben. Zudem soll der Hemdglonkerumzug deutlich attraktiver gestaltet werden.