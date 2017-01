Blumberg Stammbesetzung ist wieder komplett

Blumberg (blu). Sie ist Nachfolgerin von Thomas Weißhaar, der den Posten seit 1. Dezember leitet. Dritter Beamter ist Siegfried Fürst, bis Anfang März wird der Posten zusätzlich durch Angela Kehl unterstützt.

Beamtin stammt aus Weingarten

Die aus dem oberschwäbischen Weingarten stammende 41-jährige Oberkommissarin trat 1994 in den Polizeidienst ein. Nach der Ausbildung an der Polizeischule Lahr waren die Polizeireviere Freiburg und Konstanz ihre ersten Stationen im Berufsleben. Nach dem Studium an der Polizei-Fachhochschule in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst 2003 war die neue Kollegin beim Polizeirevier Rottweil und zuletzt beim Polizeirevier Donaueschingen im Streifendienst tätig.