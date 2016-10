Blumberg Stadtmarketing bietet neue Plattform

Blumberg. Die beiden Macherinnen Nadine Götz, Leiterin der Touristinformation, und Lena Hettich von den Bahnbetrieben Blumberg, stellten das neue Verkausforum gestern zusammen mit Bahnbetriebe-Geschäftsführer Christian Brinkmann und seiner neuen Mitarbeiterin Jasmin Schmerbach voller Stolz der Presse vor.

Nachfrage nach den städtischen Produkten ist gestiegen

Die Entwicklung: Seit Februar arbeiteten die beiden jungen Fachkräfte der Stadtverwaltung an der Erweckung dieser Idee. Die Nachfrage nach den städtischen Produkten sei in jüngster Zeit so gestiegen, dass ein Onlineshop sinnvoll erschien, sagte die Ideengeberin Nadine Götz. Das Internetangebot umfasst über 50 Artikel und besteht aus zwei Teilen.