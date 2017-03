Blumberg Stadtkapelle ernennt Ehrenmitglieder

Michael Jerg berichtete von 385 Schülern in der Musikschule. Davon sind 170 in der Bläserjugend. Mittlerweile ist die Musikschule Blumberg mit den meisten Kindern an den Leistungsabzeichnen vertreten. Auch gute Erfolge konnten bei "Jugend musiziert" verbucht werden. Den C3-Kurs haben im vergangenen Jahr vier Teilnehmer mit Erfolg absolviert. Als Zukunftssicherung sieht Michael Jerg eine Zusammenlegung vom Schwalbenorchester und der Jugendkapelle als unumgänglich. Kassierer auch in diesem Verein ist Henrik Happle, der genauestens über den Kassenstand informierte. So war die Wahl für den anwesenden Stadtrat Matthias Fischer nur reine Formsache. Regina Schmieder als erste Vorsitzende, Sabine Schmieder als zweite Vorsitzende, Marius Selig als Schriftführer, Henrik Happle als Kassierer sowie Susanne Freitag und Andreas Kuntz als Kassenprüfer und Lena Hettich als Jugendvertreter wurden wieder gewählt. Anja Schuler zog sich aus dem Vorstand zurück. Als ihr Nachfolger wurde Leander Jerg gewählt.

Am 8. April hat die Stadtkapelle ihr Frühjahrskonzert in der Stadthalle. In den Vorbereitungen zum ersten Kinderkonzert am 21. Mai stehen die Verantwortlichen aber trotzdem schon. Die Kinder werden in das Konzert mit einbezogen. Es wird verschiedene Themenbereiche geben. Frei nach dem Motto "Stadtkapelle zum Anfassen" soll das Konzert auch für Erwachsene sein. Es wird an einem Sonntagmittag ab 15 Uhr in der Stadthalle stattfinden.