Blumberg Stadt weist Vorwürfe über das Jugendhaus zurück

Die Sanitäranlagen im Obergeschoss des Jugendzen-trums seien damals vom Bauamt in Absprache mit dem damaligen Jugendhausleiter rückgebaut worden, heißt es darin. "Legionellen wurden niemals festgestellt. Der Rückbau der Anlagen und der zentralen Warmwasserversorgung seien damals eine reine Vorsichtsmaßnahme, um einer Legionellenbildung vorzubeugen, da die Duschen zu wenig benutzt wurden." Die Neuinstallation von Duschen sei diskutiert, aber wegen der sporadischen Nutzung verworfen worden. "Dass Waschbecken in den Toiletten lediglich an das Kaltwasser angeschlossen sind, ist gewollt und in sämtlichen anderen öffentlichen Einrichtungen wie auch den Schulen und Rathäusern üblich."

Die Behauptung, dass die Spielplätze hinter dem Haus in einem unhaltbaren und geradezu gefährlichen Zustand seien, kann seitens der Stadt nicht bestätigt werden. Eine Mitteilung der Jugendhausleitung über eventuelle Gefahren der Spielplätze sei bis heute nicht erfolgt. Sonst hätte das Bauamt umgehend reagiert.

Für jeden städtischen Haushalt werde abgefragt, welche Mittel für das Jugendzentrum notwendig seien. Eine Mittelanmeldung zur Veränderung des Zustands des Gebäudes, der Spielstätten, der Feuerstelle sei nicht erfolgt.