Blumberg Stadt erhofft sich Förderzuschlag

Ziel ist es, städtebauliche Missstände zu beseitigen, der Kernstadt neue Impulse zu vermitteln und die Attraktivität Blumbergs zu steigern. Anzudenken sei etwa das Verlegen der Tankstelle in der Tevesstraße, sagte Verena Kreuter. Bei der Grobanalyse in der ersten Phase ergab sich zum Beispiel, dass 69 Prozent der Häuser Erneuerungsbedarf haben. Und 15 Prozent der Häuser stehen ganz oder zum Teil leer. Ein Ziel, so Verena Kreuter, sei die Aktivierung von Leerständen oder minder genutzten Bereichen.

Durch die Erweiterung der Gebietskulisse stiegen die geschätzten Kosten von 3,25 Millionen auf nun 3,37 Millionen Euro. Sie hätten bewusst versucht, den Kostenanstieg im Rahmen des ersten Förderantrags zu halten, sagte Verena Kreuter. Erhält Blumberg die beantragten Fördermittel ganz, würde das Land 60 Prozent übernehmen, was 2 022 000 Euro entspricht. Die Stadt müsste 40 Prozent tragen, das wären 1 348 000 Euro.

Im Jahr 2016 gab es Landesfinanzhilfen in Höhe von 126 Millionen Euro für einen Förderzeitraum von acht bis zehn Jahre. Die Entscheidung für 2018 falle um Ostern, Verena Kreuter wie auch Bürgermeister Markus Keller zeigten sich optimistisch, dass Blumberg den Zuschlag erhalte. Als gutes Zeichen dafür wertete Keller die Tatsache, dass das Ministerium nach dem ersten Antrag von sich aus auf die Stadt zugekommen sei und es ein gemeinsames Gespräch samt Begehung gegeben habe.

Klar sei, dass sie nicht alle Mittel auf einmal erhielten, sondern nach und nach. Deshalb gelte es Schwerpunkte zu setzen. Verena Kreuter formulierte es so: "Die Winklerstraße und die Danziger Straße sind uns wichtiger als die Kirchstraße."

Projekt bindet Kapazitäten

Keller ist wichtig, dass man den Fokus auf kommunale Projekte lege. Und sie seien sich einig, dass sie auch Privatleute ansprechen wollen. Im erweiterten Gebiet zwischen Espenstraße und Winklerstraße stehen überwiegend Wohnhäuser.

Das Projekt binde auch Kapazitäten innerhalb der Verwaltung, erklärte Keller. Eine bisherige Erkenntnis sei, "dass uns das Zentrum fehlt." Auch würden sie immer wieder angesprochen, was die Stadt gegen das Geschäfte-Sterben tue. "Wir können das Umfeld verbessern", betonte Keller. Für ihn sei das Vorhaben der Einstieg in ein City-Management. Was im Osten der Stadt gehe, könne auch in der nur einen Steinwurf entfernten Innenstadt gelingen.

Der Marktplatz sei ein Einstieg, er könne sich vorstellen, dass ein guter Wochenmarkt dort die Attraktivität der Innenstadt steigere. Weitere Überlegungen seien Hot-Spots und Elektromobilität.

Die letzte Entwicklung der Kernstadt war der Kauf des Geländes der ehemaligen Gärtnerei Schlenk samt dem Alten Kino in der Hauptstraße und dem Richten des Areals durch die Stadt: Dort soll jetzt das Projekt mit Tagespflege, Seniorenwohngruppe und barrierefreien Wohnungen entstehen. Dazu kamen die Sanierung und Neugestaltung im Bereich Friedhofstraße/Vogtgasse mit dem neuen Gänselieselbrunnen.

In dem besagten Gebiet stehen rund 130 Gebäude mit folgenden Nutzungsanteilen: Wohnen 15 Prozent, Öffentliche/Kirchliche Einrichtungen und Vereine 13 Prozent, Dienstleistungen/Handwerk 21 Prozent, Handel und Versorgungseinrichtungen 19 Prozent, Gastronomie und Beherbergung fünf Prozent, Nebenanlagen zwölf Prozent, Leerstände oder Teilleerstände 15 Prozent.