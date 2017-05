Blumberg Sportlicher Dank für 19 schöne Jahre

Blumberg-Riedöschingen. Das Spiel endete 4:2 für Mettenberg, das dadurch den Aufstieg in die Landesliga schaffte.

Die Damen-Mannschaft des FC Riedöschingen beendete die Runde mit dem dritten Platz. Beide Spielerinnen waren auch mit Ihrem Vater, der die Damen 17 Jahre lang trainierte, zusammen Gründungsmitglieder der Damenmannschaft des FC Riedöschingen. In diesen Spielzeiten haben sie zwei Meisterschaften im Kleinfeld und eine Vizemeisterschaft in der Bezirksliga und im Pokal gewonnen. Zuvor spielten beide schon mehrere Jahre in der damaligen Damenmannschaft des FV Donaueschingen in der Landesliga.