Mit insgesamt sechs mobilen Klassenzimmern in Holzständerbauweise zwischen der Eichberg- und Realschule scheint die Raumnot in den Blumberger Schulen für die Zukunft bewältigt zu sein. Drei Klassenzimmer für die Realschule sowie drei Räume für die Ganztagsschule (Grundschule) wurden nun dem Ausschuss für Technik und Umwelt vorgestellt. "Hier riecht es echt noch nach Holz," hob Bürgermeister Markus Keller nicht nur die ökologische Bauweise hervor. "Hier herrscht ein gutes Raumklima," lobte auch Realschulleiter Egon Bäurer. Die drei Klassenstufen zehn sind hier untergebracht. Gut sind auch in den drei zusätzlichen Räumen das Betreuungsangebot der Halbtags- und Ganztagsschüler der Grundschule angelaufen. Nach anfänglicher Skepsis einiger Eltern stehen inzwischen 20 Kinder auf der Warteliste. Schulsozialarbeiterin Luisa Tersigni stellte dem Ausschuss die Klassenzimmer sowie die aktuelle Situation vor. Von der Spieloase, dem Kreativraum sowie dem Ruheraum werden die Möglichkeiten optimal genutzt. Ab 7.30 Uhr wird die Frühbetreuung angeboten. Nach dem Unterricht werden die Ganztagsschüler von 12 bis 12.45 in den mobilen Klassenzimmern betreut. Dann folgen Mittagessen sowie Freispiel an der frischen Luft oder in der Sporthalle, von 14 bis 15.45 danach die Hausaufgabenbetreuung bis zu weiteren Angeboten (16.30 Uhr) statt. Foto: Herrmann