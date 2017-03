Spektakulär sieht er aus, der Transport der Firma Hofmann von drei Windradflügeln für die neue Windkraftanlage bei Wiechs am Randen. Der Transport kam von der Autobahn 81 und die Bundesstraße 27 an Donaueschingen und Blumberg vorbei und hat gerade das Zollamt Blumberg/Neuhaus passiert. Die Route führt bis Bargen und von dort bis über Land und vor dem Löwenschlauch über die Schlauchstraße hinauf nach Wiechs am Randen. Foto: Schüle