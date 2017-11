Blumberg Spaziergang mit trockenen Füßen

Das Musikprogramm: Ein Weihnachtsmarkt ohne "Stille Nacht, heilige Nacht" ist undenkbar. Joachim Behrendt wird für Weihnachtsmusik in der Stadthalle sorgen und auf der Bühne werden am Nachmittag Szenen aus dem Ballett "Der Nussknacker" gezeigt. Außerdem wird ein Hobby-Tüftler aus der Schweiz namens Raphael Grässer selbst gebaute und damit einzigartige Musik-Maschinen im Stil des 19. Jahrhunderts im Foyer vorführen. Der Eidgenosse beteiligte sich vor drei Jahren am verkaufsoffenen Sonntag in Villingen und präsentierte damals seinem staunenden Publikum, wie mit 130 Grad Kesseltemperatur und 1,5 bar Druck eine Musikbox zum Klingen gebracht wird.

Sonstige Programmpunkte: Eine historische Modenschau ist für 16 Uhr vorgesehen, eine Stunde später geht es in dem Vortag "Silhouettenwechsel" um ein Kleidungsstück, deren Trägerinnen laut Pressetext mit vielen Vorurteilen zu kämpfen haben: das Korsett. Kinder können unter Anleitung den ganzen Tag über Pomander basteln, dabei handelt es sich um Duftstoffbehälter. Auch Sissis Erben sind wieder mit dabei. Dahinter verbirgt sich eine Event- und Modelagentur, die eigene Mode wie aus dem späten 19. Jahrhundert entwirft, herstellt, präsentiert und verkauft. Sissis Erben zeigen im Foyer rund um die Uhr, also von 12 bis 20 Uhr, wie ein Teddybär entsteht und sie betreuen einen Büchertisch. Außerdem wird der Blumberger Wolfgang Sonntag mit einer Krippen-Schau vor Ort sein.