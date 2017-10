Blumberg Spatenstich für das neue AWO-Haus

Blumberg. In einer ersten Klausurtagung befasste sich der Kreisvorstand mit der Suche nach neuen Wegen und Lösungen. Es werde immer schwieriger, neue Vorstände zu finden. Dieses Problem hat der Ortsverein Blumberg noch nicht. Der bisherige Vorstand stellte sich komplett zur Wiederwahl.

Am Dienstag, 24. Oktober, erfolgt der Spatenstich für das AWO-Haus auf dem ehemaligen Schlenk-Gelände. Darin wird die Tagespflege und eine Seniorengemeinschaft untergebracht. Dazu gibt es 23 Senioren gerechte Wohnungen. Gerald Weiss stellte auch die neue Pflegedienstleiterin mit Sitz in Villingen vor. Madlen Müller stammt aus Stühlingen und trat inzwischen dem Ortsverein Blumberg bei. Die gelernte Krankenschwester machte eine entsprechende Weiterbildung und kommt einmal in der Woche nach Blumberg, wo sie fünf Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter unterstützt.

Schriftführer Dirk Nüssle berichtete von einem Mitgliederrückgang von 80 auf 66 Personen. Der Vorstand befasste sich hauptsächlich mit der Begegnungsstätte und der Organisation von Veranstaltungen. Vorsitzende Brigitte Hellwing freute sich über drei neue Mitglieder, von denen eine Frau spontan bei der Versammlung beitrat. Die stellvertretende Vorsitzende Uschi Pfeiffer sagte, bei der Seniorenbegegnungsstätte in der Alten Schule stehe bei Kaffee und Kuchen und beim Bingospiel das soziale Miteinander im Vordergrund. Allerdings sei für viele Besucher der Treppenaufgang sehr mühsam. Wer neue Kontakte suche, sei beim 14-tägigen Treffen mittwochs stets willkommen. Marion Kostanjevec informierte über die Finanzlage der Blumberger AWO. Die wiedergewählte Vorsitzende Brigitte Hellwing warb für die Begegnungsstätte, deren nächster Termin am Mittwoch, 25. Oktober, ist, und lud zum Spatenstich am Dienstag, 16 Uhr, ein.