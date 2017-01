Blumberg Spaß am sportlichen Schießen

Alexander Huber, Sportleiter des Schützenvereins, zeigte mit seinem Bericht, dass es im sportlichen Bereich keinerlei Stillstände gibt. So wurden einige interne und externe Wettkämpfe bestritten. Mit der regen Teilnahme an Wettkämpfen in verschiedenen Disziplinen zeigte sich Huber sehr zufrieden. Es sei der Beweis dafür, dass die Schützen Spaß am sportlichen Schießen und am Verein haben, so der Sportleiter. Auch finanziell stehe der Verein auf einem festen Fundament, so Schatzmeister Tobias Bausch.

Bei den Wahlen gab Klaus Prill sein Amt des Schützenmeisters an den bisherigen zweiten Jugendsportleiter Dieter Hinz weiter. Sportleiter Alexander Huber sowie die beiden Kassenprüfer Roswitha Maier und Roland Moser wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Das eingebrachte Engagement des Vereins in die Dorfgemeinschaft sei nicht mehr wegzudenken, das Schützenhaus mit seinen Veranstaltungen ist ein beliebter Treffpunkt für die Bürger Riedböhringens, so die stellvertretende Ortsvorsteherin, Stefanie Degen.

Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Erika Keimer, Werner Girolami und Joachim Berger geehrt. Karin Prill durfte die Ehrung für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft entgegen nehmen. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Vanessa Fricker und Karl-Heinz Meister geehrt. Besonderer Dank galt in diesem Jahr Dagmar Huber. Für ihren Einsatz im Schützenhaus wurde ihr der Vereinsteller überreicht.

Der Schützenverein wurde 1971 gegründet und hat 105 Mitglieder. Das Training findet mittwochs ab 18 Uhr statt, Telefon 07702/31 98.