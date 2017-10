Der nagelneue Ford Transit der Kirchlichen Sozialstation Blumberg steht ab sofort und druckfrisch beschriftet zur Abholung der Tagespflege-Gäste für das Eichbergstüble bereit. Das teilt Geschäftsführer Markus Leichenauer mit. Blumberg (blu). Der eigentliche Neunsitzer wurde zugunsten eines Rollstuhl-Platzes auf sieben Sitze umgebaut. Der Zustieg für die im Rollstuhl sitzenden Menschen erfolgt durch die hinteren Türen und einen dort eingebauten Rollstuhl-Hebelift. Der Rollstuhl-Platz im hinteren Teil des Fahrzeuges verfüge auch über alle notwendigen und vorgeschriebenen Befestigungsvorrichtungen, heißt es weiter. Der Zustieg an der Seitentüre ist mit einer elektrisch ausfahrbaren Trittstufe und einem weiteren Haltegriff ausgestattet und erleichtert damit auch hier den Zustieg. Die Sozialstation bietet seit Jahresbeginn Tagespflege in Blumberg an. Der Fahrdienst zur Tagespflege steht allen Gästen sowohl morgens wie auch abends zur Verfügung. Neben dem neuen Bus steht bereits seit längerer Zeit ein weiterer Sieben-Sitzer (VW Caddy) – allerdings ohne Rollstuhlbeförderungsmöglichkeit – bereit. Als Fahrer fungieren Norbert Holzmann, Helmut Mirowsky, Isolde Friedrich und bei weiterem Bedarf auch die Betreuungskräfte des Eichbergstüble.