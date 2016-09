"Goße Poesie für kleine Menschen" lautete das Motto einer Sonderlesestunde "Literatur für Kinder" in der Stadtbibliothek in Blumberg. Mit 17 Kindern waren die Erzieherinnen Monika Schöll und Stefanie Graf vom Sophie-Scholl-Kindergarten dorthin gekommen und ließen sich von Christiana Steger mitnehmen in die Welt der klassischen Balladen. Hoch konzentriert ließen sie sich auf Fontanes bekanntestes Werk ein und erlebten so die Geschichte des kinderfreundlichen Herrn von Ribbeck, der süße Birnen an die Dorfkinder verteilte. Eine Geschichte, die im Dialekt des Havellandes gehalten ist. Foto: Derkesen