Blumberg Skiclub nimmt Anmeldungen für Kurse an

Blumberg. Die Ski- und Snowboardkurse des Skiclubs Blumberg sind in Wildhaus in der Schweiz. Am Freitag und Samstag, 6. und 7. Januar, sowie am Samstag, 14. Januar, können Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine Wintersportart erlernen oder in Fortgeschrittenenkursen, weiter verbessern. Wer keinen Kurs machen möchte, kann an der Tagesausfahrt teilnehmen. Abfahrt ist um 6.45 Uhr am Sportplatz-Parkplatz in Blumberg, Rückkehr ist gegen 19 Uhr. Anmeldung bis 31. Dezember bei Weinkauff und Allianz in Blumberg oder online unter www.skiclub-blumberg.de. Weitere Ausfahrten sind am 4. Februar ins Montafon; am 11. März nach Zürs-Lech in Österreich und vom 17. bis 19. März zur Familienfreizeit in Faschina ebenfalls in Österreich.