Blumberg-Nordhalden. Eine Skiausfahrt nach St. Anton am Arlberg bietet der Skiclub Nordhalden am Samstag, 18. März, an. Anmeldungen sind bei Michael Gräble ab 18 Uhr unter Telefon 07736/9225 14 bis 16. März möglich. Das Skiwochenende in Südtirol ist vom 23 bis 26. März. Anmeldungen nimmt Christian Schautgy, Telefon 07736/92 48 54, entgegen.