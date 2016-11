Blumberg Ski-Club fährt mit neuem Frontmann

Das Winterprogramm präsentiert sich diesmal in ganz neuem Outfit durch einen Flyer mit komplexem Design. 17 Teilnehmer von Nordhalden und zehn Skifans aus Eigeltingen nahmen an der Vereinseinweisung im Dezember 2015 teil, berichtete Skischulleiter Stefan Schautzgy. Während die Teilnehmerzahl bei den Kursen zurück geht, sind die Bambinikurse sehr beliebt. Die Freizeit für alle Altersgruppen im März war für die 14 Teilnehmer im Alter von elf bis 60 Jahre sehr abenteuerlich, erklärte Jugendwartin Anja Fluk. Beim Sommerferienprogramm der Komminger Landfrauen machte der Ski-Club mit einem Besuch auf einem Biobauernhof im August mit. Einen tiefen Einblick in die digitale Kassenführung gab Johannes Lohberger. Bei den Skikursen konnte ein leichter Gewinn erzielt werden. Die Spende eines Geldinstitutes wurde für neue Schürzen verwendet. Besonders die zweitägige Vereinseinweisung koste Geld, meinte der Kassierer. Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden erklärte Johannes Lohberger, er wolle nicht alles ändern, sondern weiter am Erfolg des Clubs arbeiten. Michael Gräble verabschiedete Christian Schautzgy nach 20 Jahren Vorstandsarbeit. 1996 sei er als Beisitzer gewählt worden, danach war er vier Jahre Jugendwart und sechs Jahre Schriftführer, bevor er acht Jahre den Vereins leitete. Ortsvorsteher Dirk Steuer dankte für die kostenlose Überlassung der Skihütte für die Dorfhocks. Statt immer neuer bürokratischer Hürden wünsche er sich mehr Unterstützung der Vereinsvorstände durch Kreis und Land.

Der Skiclub hat 288 Mitglieder. Vorstand: Vorsitzender Johannes Lohberger, Vize Michael Gräble, Kassierer Philipp Fuhrer, Schriftführer Tobias Schleicher, Skischulleiter Stefan Schautzgy, Jugendwartin Anja Fluk, Gerätewart Michael Mink, Beisitzer Larissa Eichkorn, Claudia Stach und Josef Münch. Winterprogramm: Start Vereinseinweisung Lehrteam 3. Dezember, Kinder– und Jugendkurse 10/11. und 17/18. Dezember, Erwachsenenkurse am 11. und 17./18. Dezember. Bambinikurse 14./15. Januar 2017. Anmeldungen und Infos bei Michael Gräble, Telefon 07736/92 25 14 und www.scnordhalden.de.