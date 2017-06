Blumberg Situation beim Polizeiposten unklar

Siegfried Fürst war auf dem Polizeiposten Blumberg zunächst Sachbearbeiter im Postendienst, dann wurde er stellvertretender Postenführer. Als Günther Stadler ging, wurde Thomas Weißhaar, der neu kam, Stellvertreter, Fürst gab dieses Amt gesundheitsbedingt ab.

"Die Arbeit auf dem Polizeiposten Blumberg war für mich eine schöne Zeit", sagt Siegfried Fürst im persönlichen Gespräch mit unserer Zeitung. Für ihn war es eine Chance, aus dem Schichtdienst zu kommen und die letzten Berufsjahre noch mit geregelten Arbeitszeiten zu gestalten. Im Nachhinein meint er, er hätte diesen Schritt schon viel früher gehen sollen. Ihm gefällt das gute Miteinander in Blumberg, das Arbeiten auf dem Posten sei anders als im Schichtdienst, wo man nachts häufig unliebsame Fälle wie Streit und Delikte unter Alkohol zu bearbeiten hatte, und die betroffenen Personen meist aggressiver waren. Auf dem Polizeiposten sei das Spektrum der zu bearbeitenden Fälle weitreichender und deshalb für ihn auch interessanter.

Siegfried Fürst stammt aus Hüfingen. Zur Polizei kam er 1974, die Ausbildung absolvierte er von 1974 bis 1976 in Lahr, danach war er auf dem Polizeirevier Freiburg Süd. 1981 kam er dann zum Polizeirevier Donaueschingen unter dem damaligen Revierführer Franz Gruler in den Streifendienst. Anfang 2011 wechselte er zum Polizeiposten Blumberg. Privat ist er verheiratet und hat mit seiner Ehefrau zwei erwachsene Kinder. In seiner Freizeit spielte er früher aktiv Fußball beim FC Hüfingen, später betreute er die zweite Mannschaft und verschiedene Jugendmannschaften. Seit fünf Jahren ist er zweiter Vorsitzender des Fördervereins für den FC Hüfingen.