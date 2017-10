Blumberg "Servicewohnen" füllt die Lücke

Blumberg (blu). 2004 eröffnete das vom Geisinger Zweckverband betriebene Pflegeheim "Haus Eichberg" mit 48 Plätzen, weil man wollte, das Menschen, die in Blumberg leben und arbeiten, auch hier sterben können. Die Heimplätze reichen längst nicht mehr aus. Laut Bürgermeister Markus Keller gibt bereits einen Investor für ein zweites Pflegeheim.

Spatenstich an der Hauptstraße in Blumberg nun am 24. Oktober

Immer größere Bedeutung erhält die Tagespflege. Die ökumenische Sozialstation Blumberg, die seit einigen Jahren bereits eine Demenzgruppe ins Leben gerufen hat, bietet seit Jahresbeginn von Montag bis Freitag Tagespflege an, die Anzahl der Plätze hat sich von acht auf zwölf erhöht, bilanziert Geschäftsführer Markus Leichenauer.