Blumberg Seit 63 Jahren singt er im Chor im Tenor

Nach zwei älteren Schwestern war er der erste Sohn der Familie und wuchs gemeinsam mit fünf Geschwistern auf. Er besuchte bis zum Abschluss die Schule im Ort, danach ging er zur Landwirtschaftsschule in Engen. Schon früh hat er auf dem Hof mit gearbeitet, denn sein Vater kam krank aus der Kriegsgefangenschaft zurück. 1965 heiratete er seine Frau Renate, geborene Fluck. Drei Kinder kamen zur Welt.

1970 übernahm er die elterliche Landwirtschaft. Zu all dem großen Einsatz, den eine Landwirtschaft fordert, brachte sich Gottfried Heer langjährig und aktiv in seinen Heimatort Nordhalden ein. So hat er jahrelang im Ortschaftsrat mit über die Belange von Nordhalden entschieden und manches auf den Weg gebracht. Gründungsmitglied ist er im Narrenverein "Randenwölfe" und heulte 40 Jahre im närrischen Rudel mit.

Bis zum 65. Lebensjahr war er aktiv in der Feuerwehr Nordhalden. Sein liebster Ausgleich zu aller Arbeit und ehrenamtlichem Engagement ist ihm das Singen im Nordhalder Chor.