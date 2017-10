Blumberg Seit 60 Jahren ein großes Ärgernis

Ekkehard Martin lobte Keller für seine Ausführungen. Zollhaus habe in früheren Zeiten eine blühende Infrastruktur besessen. Doch inzwischen würden sich viele Bürger abgehängt fühlen. In der Waldshuter Straße sei trotz hohen Verkehrsaufkommens nichts für die Verkehrsberuhigung geschehen. Er beanstandete auch, dass die Motorschlepper vom Flugplatz in Zollhaus nicht immer die vorgeschriebene Linie einhalten würde. Besonders schlimm seien die Helikopter, ergänzte Monika Sosinski. Stadtrat Christof Rösch regte an, die Stadt solle ein Gespräch mit dem Vorstand des Luftsportvereins über die Lärmbelästigung führen. Bei der Umgehung stimme die Feinabstimmung zwischen Land und Bund nicht, stellte Keller fest.