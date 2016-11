Blumberg Sein Herz schlägt für Riedböhringen

Blumberg-Riedböhringen. Als einziger Sohn seiner Eltern Hermann und Johanna Fricker besuchte er die Schule im Ort, ging dann zur Fortbildungsschule und besuchte später die Landwirtschaftliche Fachschule. 1979 übernahm Walter Fricker die elterliche Landwirtschaft, war aber dazu 40 Jahre lang in der Achsenfabrik Überle in Riedböhringen tätig.

Die Anfänge: Politisch interessiert und engagiert, wurde Walter Fricker 1974 in den Ortschaftsrat gewählt. Es war die Zeit kurz nach der Eingemeindung nach Blumberg, Ortsvorsteher war der frühere Riedböhringer Bürgermeister Martin Buri. 1980 wurde Walter Fricker Mitglied im Blumberger Gemeinderat.

Ortsvorsteher: Von 1987 bis 2004 war er Ortsvorsteher in Blumbergs größtem Ortsteil. In diese Jahre fielen viele Entscheidungen, die das Riedböhringer Ortsbild entscheidend geprägt haben. Im Zuge der Ortsumgehung der B 27 stand die Flurbereinigung an, und dazu der Beginn des neuen Baugebietes Aitental. Wichtig war auch die Ausweisung des kleinen Gewerbegebietes Belzwies. Heute wird deutlich, wie wichtig funktionierende Gewerbegebiete für eine kleine Gemeinde sind. "Da geht was", sagt Walter Fricker. Er freut sich immer über jeden Fortschritt für den Stadtteil.