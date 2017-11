Blumberg Sein Beruf hält ihn jung

Willfried Zier ist die Freude an seiner Arbeit und an seinem Beruf deutlich anzumerken. Diese Freude und seine große Fachkenntnis hat er über lange Jahre hin weitergegeben, denn sehr viele junge Leute wurden in diesem Meisterbetrieb im Metzgerhandwerk und hinter der Theke ausgebildet.

Sohn übernimmt 2001 das Unternehmen

2001 übernahm Sohn Alexander Zier das Geschäft. Gemeinsam wurden seither viele Auszeichnungen und Medaillen deutschlandweit errungen, der gute Ruf der Metzgerei ist über Blumberg hinaus bekannt.

Aber das Leben besteht, auch wenn man selbstständig ist, nicht nur aus Arbeit. In vielen Blumberger Vereinen ist Willfried Zier mit seiner Frau passives Mitglied und in einigen ist er immer noch aktiv. So ist er langjähriges Mitglied bei den Sportanglern und frönt dem gelassenen stillen Hobby.

Zur Saisonzeit dreht er regelmäßig seine Runden im Schwimmbad und hat lange Jahre regelmäßig das Sportabzeichen absolviert. Heute hat er das Joggen für sich entdeckt und so legt er jeden Sonntag acht bis zehn Kilometer rund um den Eichberg zurück. "Bei Wind und Wetter genieße ich diese Entspannung in der Natur und das ist ein großes Vergnügen und für mich ganz wesentlich", schildert Willfried Zier voller Zufriedenheit. Im Familienkreis wird der runde Geburtstag gefeiert. Es gratulieren auch sechs Enkelkinder.