Blumberg Schwierigkeiten sind überwunden

So sind dem Vorstand die Instandsetzung des Bolzplatzes, die Erweiterung der Sportplatzeinzäunung, die in den nächsten Tagen beginnen solle und andere Maßnahmen am Spielfeldrand ein Anliegen. Am diesjährigen Eichberg-Cup am 10. und 11. Dezember sei der SV Fützen gefordert. Im April 2017 steht wieder eine Theateraufführung auf dem Plan. Das Sportfest geht vom 20. bis 23. Juli über die Bühne. Die beiden Vorsitzenden nahmen auch die Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Bei den Teilwahlen wurden Markus Wild und Manfred Gleichauf als Kassenprüfer bestätigt. Mit Simon Gleichauf und Robert Grabein hat der Verein zwei neue Beisitzer gewählt. Ortsvorsteher Georg Schloms fungierte als Wahlleiter. Die Kassengeschäfte habe Kassierer Thorsten Gregor zur Zufriedenheit der Mitglieder geführt. Er brachte den Verein aus der Verlustzone heraus.

Über die vorausgegangene Jugendversammlung berichtete der stellvertretende Jugendleiter Markus Gut für den Jugendleiter Manuel Reichert. Yannik Müller und Joshua Berrer wurden zu Jugendvertretern gewählt. 32 Jugendspieler sind im Verein integriert. Eine 30-köpfige Tanzgruppe gehört zur Jugendabteilung.

Ehrungen beim SV Fützen

Bei der Hauptversammlung erhielt Michael Ringwald für 25-jährige Aktivität die silberne Ehrennadel des Vereins.

Die goldene Ehrennadel erhielten Karl-Heinz Basler und Helmut Gleichauf für 40 Jahre Aktivität.

Nachträglich geehrt werden Joachim Lemke, Jürgen Frank und Helga Reichhart.