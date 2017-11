Blumberg Schwierigkeiten, Ämter zu besetzen

Der Vorsitzende Uwe Weißhaar zeigte sich etwas enttäuscht darüber, dass keiner der 40 Anwesenden Interesse an der Vorstandsarbeit bekundete. "Unter 104 aktiven Mitgliedern müsste es eigentlich möglich sein, solche Posten zu besetzten", meinte Weißhaar. Immerhin hörten die Anwesenden interessiert den einzelnen Berichten der Vorstandsmitglieder zu. So ließ Jaqueline Hewer als Schriftführern das vergangene Jahr Revue passieren. Neben zehn Teilnahmen an Umzügen in Nah und Fern war der Verein das ganze Jahr über tätig. Teilnahmen bei der Dorfmeisterschaft oder dem Laienturnier sind für die Hexen obligatorisch.