Blumberg Schwerverletzter bei Unfall nahe Randen

Ein Autofahrer war auf der B 314 von Epfenhofen kommend unterwegs und wollte an der Einmündung auf die bevorrechtigte B 27 in Richtung Randen abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen Audi, der auf der B 27 von Randen in Richtung Schaffhausen unterwegs war.

Bei dem Zusammenprall der beiden Autos wurden die beiden Fahrer verletzt, einer der beiden wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Blumberg befreit werden. Im Einsatz waren ebenfalls zwei Notärzte.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr halbseitig um die Unfallstelle herumgeführt werden.