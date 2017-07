Blumberg Schwarzwaldhof ist auf Rekordkurs

Schalldämpfer reduzieren den Produktionslärm

Auf einem Rundgang zeigten die Bereichsleiter dem Abgeordneten die Betriebserweiterung. Als nächstes wird ein neuer, 32 Meter hoher Kamin gebaut, der bisherige ist 19 Meter hoch. Der Gemeinderat gab grünes Licht, der Antrag liegt auf dem Landratsamt. Wie sensibel das Unternehmen reagiert, wurde gestern eher beiläufig bekannt. Durch ein neues, großes Gebäude im Gewerbegebiet wird der Schall abgelenkt. Als ein davon betroffener Bürger sich über den Produktionslärm beschwerte, wurde er in den Betrieb eingeladen, man zeigte ihm die Produktion. Und für mehr als 10 000 Euro wurden Schalldämpfer eingebaut.

Thorsten Frei zeigte sich beeindruckt. Der Schwarzwaldhof gehört neben dem Tannenhof, drei Brauereien sowie einem Mineralbrunnen zu den großen Lebensmittelherstellern in seinem Wahlkreis.

Christhard Deutscher (41) studierte in Karlsruhe und Nürnberg BWL, danach arbeitete er zunächst in einem Unternehmen im IT-Bereich. 2004 wechselte er zu Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg und war dort in der Unternehmenskommunikation tätig, seit 2009 ist er Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher.

Christhard Deutscher, Pressesprecher von Edeka Südwest, sieht die selbstständig agierende Tochter Schwarzwaldhof in Blumberg im Interview als Aushängeschild in der Region.

Was bedeute der Schwarzwaldhof in Blumberg für Edeka Südwest?

Der Schwarzwaldhof produziert Schinken und Wurstwaren in hervorragender Qualität, er ist innovationsfreudig, wirtschaftet nachhaltig und trägt so zur Wertschöpfung von Edeka Südwest mit bei.

Welche Perspektive sehen Sie für den Schwarzwälder Schinken?

Wir sehen, dass der Verbraucher regionale Produkte schätzt und nachfragt, und der Schwarzwälder Schinken ist ein gutes Beispiel dafür, weil beim Schwarzwaldhof sämtlicher Rohstoff für den Schwarzwälder Schinken aus Baden-Württemberg bezogen wird.

Welche Stärken und Chancen hat der Südwesten als Region?

Unser Anspruch ist, den Anteil lokaler und regionaler Produkte zu erhöhen. Ein Beispiel ist die Gärtnersiedlung Hegau bei Singen, wo wir mit den Gemüsebauern der Reichenau dabei sind, Paprika und Biogurken anzubauen, Produkte, die wir sonst aus dem Ausland bezogen haben. Dadurch haben wir kurze Transportwege, die Wertschöpfung erfolgt in der Region, und wir schützen damit die Umwelt.