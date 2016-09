Blumberg Schulverbund startet in neuen Räumen

Konzept ist ein Wahlangebot

Das Konzept wurde gemeinsam mit allen Beteiligten erarbeitet, für die Eltern ist es ein Wahlangebot, kein Muss.

Wer sein Kind nach dem Unterricht weiterhin zu Hause haben möchte, kann das. Die Ganztagsschule ist zugleich ein wichtiger Baustein für die Blumberger Schulentwicklung, die bekanntlich in wenigen Jahren in einen Schulcampus am Eichberg mit allen vier Schulen der Kernstadt münden soll.

Zwei "bewegte Pausen" neu eingeführt

Die Vorbereitungen sind weit gediehen. Leiterin der Ganztagsschule ist die neue Schulsozialarbeiterin Luisa Tersigni, die gestern mit einigen Mitgliedern des Teams den Start besprach. "Die Kollegin Tersigni ist sehr engagiert und hat das Konzept mit uns erarbeitet."

Um dem Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen, gibt es zwei bewegte Pausen: die erste von 9.55 bis 10.15 Uhr, die zweite kurz vor Unterrichtsende von 11.45 bis 12 Uhr, wenn die Schüler oft schon müde sind und sich nicht mehr richtig konzentrieren können. In der zweiten Pause können die Kinder auch Spiele im Klassenzimmer spielen. "Die bewegten Pausen haben wir auch für die Werkrealschule übernommen", sagt Rektor Sven Schuh. Zum einen, weil sie an beiden Schulen im Verbund gleich verfahren wollten, und "weil wir sie für sinnvoll erachten."

Seit Februar 2004 ist Sven Schuh in Blumberg, seit Februar 2013 ist er Rektor, zuerst der Scheffelschule, dann auch kommissarisch von der Eichbergschule und seit August 2016 des Verbunds beider Schulen. An beiden Schulen habe er eine Basis vorgefunden, "da kann ich den Vorgängern nur dankbar sein."

Die Vorgänger waren Robert Bornhäuser und Stefan Sosinski. In den vergangenen Jahren sei bei der Schulentwicklung hier sehr viel gegangen. Mit jetzt 413 Schülern sei eine gute Größe erreicht, wobei die neue fünfte Klasse der Werkrealschule mit 18 Schülern zwei mehr als die im vorigen Schuljahr hat.

Die großen Pluspunkte in Blumberg seien das gute Verhältnis zur Stadt, namentlich Bürgermeistre Markus Keller und Daniela Götz im Hauptamt, sowie das gute Miteinander der Schulleiter. Man rede auch einmal privat. Wenn ein Schulleiter Raumknappheit habe, rufe er kurz an. So nutzt die Realschule einen der beiden Technikräume des Schulverbunds. "Das ist auch der Gedanke des Schulcampus", erklärt Sven Schuh.

Neuer Bildungsplan tritt jetzt in Kraft

An der Grundschule gibt es mehr Musik und die Rückkehr zum Sachunterricht statt des Fächerverbunds Mensch-Natur-Technik. Im Sachunterricht gehe es um Themen wie Erdkunde, Heimat, Geschichte, den Alltag und gesundes Essen.

In der Werkrealschule gilt der gleiche Plan wie in der Realschule, es gibt nun den Fächerverbund Biologie-Naturphänomene-Technik und die Rückkehr zu den Fächern Physik, Chemie, Erdkunde und Geschichte.

Schüler insgesamt: 413 Schüler, davon 253 an der Grundschule und 160 an der Werkrealschule. Anzahl der Klassen: 22.

Neue erste Klassen (dreizügig): 63 Schüler;

Neue Klasse 5 (einzügig): 18 Schüler (Vorjahr: 16)

Lehrkräfte: Der Schulverbund hat insgesamt 30 Lehrkräfte, je 15 für die Grund- und die Werkrealschule.

Abgänge: Verena Schwab, Albane Uka, Miriam Westen, Tim Bindschädel.

Neue Lehrkräfte: Ina Gerberding, Petra Schilling, Annette Schmidt, Lars Jung, Regina Wieske (Referendarin).

Schulsozialarbeit und Leiterin der Ganztagsschule: Luisa Tersigni. Neue Pädagogische Assistentin ist Manuela Widmann. Sie war bisher an der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen und kommt für Katja Czech, die Nachwuchs erhielt. Zweite Pädagogische Assistentin bleibt Christine Schuh.

Ganztagssbereich: FSJ-Kraft zur Unterstützung ist Marian Teubert.

Räume: Für die Ganztagsschule erhielt die Schule drei neue, mobile Räume. (blu)