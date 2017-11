Blumberg Schulcampus bleibt weiterhin Thema

Bürgermeister Markus Keller hatte dazu in der Sitzung erklärt, der Schulcampus müsse so entstehen, dass er ausbaufähig sei und die Klassenräume auch für die Betreuung der Ganztagsschule genutzt werden könnten. Dies bekräftigten auch mehrere Stadträte.

Der Gemeinderat, der sich seit mehr als zwei Jahren intensiv mit dem Thema befasst, hatte in der Sitzung am 18. Mai dieses Jahres beschlossen, dass das beauftragte Büro "ConzeptK" die Vorstellungen und Wünsche der Schulleiter, die der Geschäftsführende Schulleiter Timo Link in dieser Sitzung vorgetragen hatte, überprüft und rechnerisch als Alternative aufarbeitet.

Der für Blumberg zuständige Mitarbeiter Christian Auberbach von "ConzeptK" erklärte am Montag auf Nachfrage, die Wünsche der Schulleiter seien so bisher noch nicht eingearbeitet worden. Sie hätten aber eine Stellungnahme zu den Vorstellungen der Rektoren verfasst. Seither habe es eine neue Entwicklung gegeben, in die unter anderem auch die Ganztagsschule noch stärker einbezogen wurde. Daraus hätten zwei Überlegungen resultiert: Einmal, alles durchzurechnen, oder noch einmal mit den Schulleitern zu sprechen. Man habe sich für Letzteres entschieden.

Die Situation, so machte Auerbach deutlich, sei schwierig, weil es für die Wünsche der Schulleiter kaum Fördermittel geben werde, die die Stadt benötige. Und das Thema Fördermittel sei heikel, weil die Förderung auf einem Flächenbudget beruhe und das Regierungspräsidium Freiburg dabei einen Ermessensspielraum habe, was es von den bestehenden Flächen anrechne und was nicht.

In der ersten Dezemberwoche und in der ersten Januarwoche werde es gemeinsame Gespräche mit der Stadt und den Schulleitern geben, wo man einen Kompromiss suchen wolle. "Bis dahin werden wir die Ergebnisse abgleichen", sagte Auerbach und meinte damit den Konzept-Vorschlag von "ConzeptK" und die Wünsche der Rektoren.

Die weiteren Schritte: Im Januar soll der Gemeinderat das Ganze beschließen, im Februar soll der Architektenwettbewerb vorbereitet werden.