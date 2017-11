Blumberg Schülerin legt Trainer auf die Matte

Die Eichberg-Grundschule in Blumberg nahm am Mittwoch mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern aus den dritten und vierten Klassen am bundesweiten "Tag des Judos" teil.

Blumberg. Günther Knöpfle, Vorsitzender des Blumberger Judo-Clubs, nahm zusammen mit seinem Vereinstrainer Terry Diaconu die begeisterungsfähigen Mädchen und Jungen unter seine Fittiche.

Trainer Terry Diaconu ist selbst Lehrer an einer Donaueschinger Schule, Träger des Dritten Dan und Inhaber der Trainer A-Lizenz, er kennt sich in der Sportart und bei Jugendlichen bestens aus.