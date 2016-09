Blumberg Schotten-Schocker für die Kehle aus dem Lande Nippons

Und selbst bei einem Produkt, das der Verbraucher zunächst mit Schottland oder den USA in Verbindung bringt, spielt Japan seit Kurzem in der ersten Liga mit: beim Whisky. Erstmals wurde 2015 ein Single Malt aus Japan zum besten Whisky weltweit gekürt. Das Urteil in "Jim Murray‘s Whisky Bible" gilt als Ritterschlag, schottische Destillerien waren geschockt. Der Preisträger wird in der Whisky-Bibel als "dicht, trocken und abgerundet wie eine Billardkugel" beschrieben. Genau diesen Whisky, den Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013, können Freunde eines guten Brandes am Samstag bei Koinet im Gewerbegebiet Vogelherd verkosten. Zum zweiten Mal bittet Firmeninhaber Jürgen Wazian zur Hausmesse mit japanischem Whisky, seinem zweiten Standbein neben dem Vertrieb von Kois und Aquariums-Zubehör. Rund 40 weitere Whiskys können probiert werden. Wer einmal das Vergnügen erleben möchte, sich von Yamazakis Sieger-Whisky den Gaumen verwöhnen zu lassen, der muss für zwei Zentiliter 50 Euro ausgeben. Natürlich geht es auch viel billiger, Koinet hat japanische Whiskys von 30 bis 3000 Euro je Flasche im Angebot. Japanischer Whisky, so Jürgen Wazians Ehefrau Helga, stehe bei Sammlern, Geldanlegern und Whisky-Freunden auch deshalb so hoch im Kurs, weil japanische Destillerien häufig nur geringe Auflagen brauen – das wecke Begehrlichkeiten und schlage sich auf den Preis durch. Sehr viel Mühe würden sich die Japaner auch bei den Verpackungen geben – wovon sich die Besucher der Hausmesse selbst ein Bild machen können.

Japanische Whiskymesse bei Koinet im Gewerbegebiet Vogelherd am Samstag, 17. September, von 14 bis 22.30 Uhr. Eintritt: acht Euro (Tageskasse), fünf Euro (Vorverkauf) über www.japanischer-whisky.com