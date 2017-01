Blumberg Schon wieder fällt Eisplatte von Lastwagen

Blumberg. Diese fiel gegen 13.30 Uhr am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 27 bei Randen in einer Rechtskurve in Richtung Schweizer Grenze (Bargen) vom 7,5-Tonner auf ein entgegenkommendes Abschleppfahrzeug.

Der Lastwagenfahrer fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Auf dem weißen Kastenaufbau des Lastwagens war mit blauer Schrift ein Firmen- beziehungsweise Speditionsnamen aufgebracht, vermutlich beginnend mit den Buchstaben " Frigo....".

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise sind unter Telefon 07702/4 10 66 an den Polizeiposten Blumberg möglich.