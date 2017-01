Blumberg Schon mehr als 5000 Besucher auf Eisbahn

Stadt und Vereine ziehen nicht nur wegen der großen Nachfrage eine positives Zwischenbilanz. "Blumberg on Ice" lockt noch bis Samstag, 11. Februar, aufs Eis.

Die dritte Auflage der Blumberger Eisbahn wird von städtischer Seite aus zum ersten Mal von Lina Hettich betreut. Am vergangenen Freitag war Halbzeit und die Rathaus-Mitarbeiterin zählte bis dahin 4800 Gäste. Da es am Wochenende mit einer Eisdisco und dem Häslaufen mit dem Gaszug Randen zwei hervorragend besuchte Sonderveranstaltungen gab, dürften bis zum Dienstag weit mehr als 5000 Schlittschuhläufer das Blumberger Eis unter ihre Kufen genommen haben. Hettich weiß, dass die Rahmenbedingungen vor allem in den ersten 14 Tagen nahezu ideal waren: klirrende Kälte und strahlend blauer Himmel. Es wäre schön, wenn sich dieses Wetter wiederholen würde, sagt die junge Frau.

Die Zusammenarbeit mit den Vereinen, die die Eisbahn betreuen, laufe hervorragend, an sie seien noch keine Beschwerden herangetragen worden. Einziger Wermutstropfen: Ein Unbekannter hat aus reiner Zerstörungswut ein Loch in die Eisfläche gehauen, außerdem wurde eine Leuchtschlange beschädigt. Möglicherweise kann die Stadt die Täter zur Rechenschaft ziehen, da die Eisbahn videoüberwacht ist. Die Auswertung der Bilder dauert noch an.