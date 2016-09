Blumberg. Die Ortsgruppe Blumberg des Schwarzwaldvereins wandert am kommenden Mittwoch, 7. September. Dann geht es wieder gemeinsam auf Tour, und die Wanderung wird Monika Recktenwald, Ortsvorsitzende des Schwarzwaldvereins, wieder persönlich führen. Die Wanderwege im Raum Blumberg noch etwas bekannter zu machen und die Freude am Erlebnis in der Natur sind bei diesem kontinuierlichen Angebot des Schwarzwaldvereins die Absicht. Blumberg hat auf seiner Gemarkung zahlreiche attraktive Wanderwege. Eine besonders schöne Route bietet eine Tour, zu der der Schwarzwaldverein einlädt. Am Mittwoch, 7. September, geht es vom Bahnhof Blumberg-Zollhaus über das Gewann Vogelherd und die Ottilienhöhe auf den Buchbergstutz und von dort hinunter nach Blumberg, am Waldrand zurück Richtung Ottilienhöhe und über den Skulpturenweg zurück zum Bahnhof Blumberg-Zollhaus. Die Tour führt Monika Recktenwald, die Vorsitzende des Blumberger Schwarzwaldvereins, mit ihrem Bruder Lothar Recktenwald. Monika Recktenwald freut sich schon auf die Tour. Nach den großen Erfolgen bei der Wanderung 2014 durch die Aubachschlucht bei Aselfingen Richtung Mundelfingen und zurück über die Wutachmühle sowie voriges Jahr von Blumberg auf den Eichbergstutz, hinunter nach Achdorf und zurück über den Schluchtensteig mit den Schleifenbachwasserfällen hat sie nun eine Route mit schönem Weitblick ausgesucht. Dieses Mal beinhaltet die Wegstrecke rund 200 Höhenmeter, bis hinauf auf den 870 Meter hohen Buchbergstutz mit seiner fantastischen Aussicht auf die Llandschaft.