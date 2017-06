Blumberg Schnelles Internet greifbar nah

Kriterien sind nicht der richtige Ausdruck. Es war der Platz, der keine Einschränkungen hatte. Das Baugrundstück kann dem Gebäude zugeschnitten werden, ist bebaubar und in Gemeindebesitz. Wir hatten vier andere Möglichkeiten intensiv geprüft. Teilweise war die neue Hochwassergefahrenkarte der Versagungsgrund, an anderer Stelle waren es die Eigentumsverhältnisse oder der Grundstückszuschnitt. Der Ortschaftsrat ist sich einig: Dieser Platz hat die meisten Pluspunkte.

Zu den Anliegen des Ortschaftsrats zählt auch das Ortsbild. Was hat sich in den letzten Jahren getan, was ist noch geplant?

Bei der Frage, was hat sich getan, muss man sagen, dass sich laufend viele kleine Dinge tun, die von den meisten Bewohnern gar nicht registriert werden. Nennenswert sind die Bestandsaufnahme der Baumöglichkeiten in den Dörfern sowie ein Entwicklungsplan mit dem Büro Lamm. Hieraus sind jetzt aktuell wieder zwei Baumaßnahmen mit 80 000 Euro gefördert worden. Der Verkauf der Alten Schule in Aselfingen und das neue Feuerwehrhaus/Vereinsheim. Es sind auch größere Finanzmittel in den Erhalt der Infrastruktur geflossen, zum Beispiel für die Sanierung des Haus des Gastes, neue zusätzliche Straßenlampen oder Feldwege. Wir haben uns unter dem Kürzel Achdorf 2025 bereits Gedanken gemacht. Aktuell sind wir dabei, einen Zukunftsplan zu erstellen, was nach dem Glasfaser und der Vereinsunterkunft mit Feuerwehrgerätehaus kommt. Die Themen sind grob gesagt auf welchem Weg mit welchen Aufgaben geht der Ortschaftsrat in die Zukunft? Mit welchen Mitteln können wir das Zusammenleben im Tal fördern? Welche Jubiläen hat das Tal zu feiern? Achdorf, erstmals erwähnt 775, wird im Jahr 2025 dann 1250 Jahre alt.

Wie sieht die Situation beim Friedhof in Achdorf und den Ortsteilen aus?

Unsere Friedhöfe sind dank des Engagements der Ortsbildpfleger in einem sehr guten, vorzeigbaren Zustand. Durch den Trend weg von der Erdbestattung hin zu Urnengräbern ändert sich auch das Bild, und wir versuchen, dies harmonisch in den Friedhof einzubinden. Die noch zu schaffende Möglichkeit der neuen Bestattungsform, wo die Urne in einem Rasenbereich bestattet und der Namen an einer Stele befestigt wird, ist mehrfach angefragt worden. Somit denke ich, können wir auch auf den Dörfern für fast jeden eine Bestattungsmöglichkeit bieten.

Was hat Sie in dieser Amtsperiode bisher besonders gefreut?

Die Entscheidung des Gemeinderats, die ersten Zuschussanträge für das Feuerwehrgerätehaus und Vereinsheim zu stellen. Mit diesen Entscheidungen ist der Startschuss für unser, neben der Glasfaser, wichtigstes Zukunftssicherungsprojekt gefallen.

Was hat Sie belastet?

Belasten ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich denke viel darüber nach, wie wir den Bürgern die Mitarbeit im Ortschaftsrat näherbringen beziehungsweise ermöglichen können. Eventuell mit Hilfe von Arbeitskreisen. Auch die von Parteiarbeit losgelöste politische Beteiligung in der Gemeinde. Bei den vom Ortschaftsrat erreichten oder angeregten Projekten kann es an vorweisbaren Erfolgen ja nicht liegen. Auch das bürgerschaftliche Engagement, zum Beispiel eine Patenschaft für Blumenbeete, muss aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden. Das "Wie regen wir das an" bei all diesen Dingen und die allgemeine Unzufriedenheit auf hohem Niveau, nicht nur in unserer Gemeinde, beschäftigen mich sehr.

Was sind die Schwerpunkte für die zweite Hälfte der Amtszeit?

Das Vereins-/Feuerwehrgerätehaus und Glasfaser. Ich hoffe, dass beide Projekte bis zur nächsten Wahl abgeschlossen sind. Die Fragen stellte Bernhard Lutz