Blumberg Schnell, schneller, Glasfaser

Nun beginnt der weitere Ausbau in der Kernstadt. "Wegen der Größe des Projekts mussten wir das Vorhaben in einzelne Bauabschnitte aufteilen, so kam es zu Norden I, Norden II, Süden I und Süden II plus Zollhaus." Norden I und Süden I sind Blumberg West mit Baugebieten wie Ob dem Baumgarten und Steigäcker im Norden, sowie Buchbergstraße, Scheffelstraße, Ostpreußenweg oder Im Winkel. Norden II und Süden II sind mehr Blumberg Ost. Der Bereich Norden II umfasst die Uchbahnstraße/Eichbergstraße mit den Straßenzügen nach Osten wie Kiefernweg, Achdorfer Straße oder Kellen. Da werden die Leitungen jetzt verlegt, damit nach Ferienende die Schulbusse wieder ungehindert ihre Tour fahren können.

Anschlussquote bei 50 Prozent der Grundstücke

Der Bereich Süd II umfasst die Straßenzüge Tevesstraße, Tunnelweg bis Waldrand.

Die derzeitige Anschlussquote der Grundstücke liegt nach Einschätzung von Bernd Kühl etwas über den 50 Prozent, die die Stadt sich als Minimum für den Ausbau auferlegt hatte. Die Anzahl der tatsächlichen Anschlüsse liegt dank der Mehrfamilienhäuser und dem Hochhaus in der Goethestraße weit über 50 Prozent. In der Gartenstraße kamen sieben Eigentümer noch im Nachhinein, als der Bagger vor der Türe stand, am Dienstag früh fingen wir in Kellen an, da waren es auch dort schon zwei weitere Eigentümer, die ebenfalls einen Anschluss wollten.

Damit Weichen für die Zukunft stellen

Bernd Kühle betont: "Wir können nach wie vor die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, mitzumachen, weil Glasfaser das Medium der Zukunft ist." Dabei zielt Kühl auch ausdrücklich auf diejenigen Bürger, deren Internetgeschwindigkeiten zwar heute noch ausreichen,. auch sie sollten jetzt die Weichen für die Zukunft stellen, um auf schnell folgende Veränderung auch schnell reagieren zu können, beziehungsweise um der ständig steigenden Datenflut auch künftig gewachsen zu sein. Kühl gibt folgendes bedenken: Als die Stadt sich dazu entschloss, den Ausbau zu starten, habe es anfangs geheißen, der Provider müsse mindestens zwei Megabit liefern, damit die Leute ausreichend versorgt seien. Am Ende der Ausschreibung sei der Standard bereits auf sechs Megabit hochgesetzt worden, bei der Fertigstellung in den fünf Stadtteilen habe man bereits 50 Megabit gefordert.

Sobald das Panoramabad am 25. September geschlossen hat, soll dieses Jahr auch noch die Schwimmbadstraße den Breitbandausbau erhalten.