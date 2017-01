Blumberg Schneckenzunft hat sich gerüstet

Blumberg-Epfenhofen. Am Samstag, 21. Januar, nimmt die Schneckenzunft am Umzug um 18 Uhr in Nordhalden teil. Abfahrt ist etwa um 16 Uhr mit dem Shuttle Bus für Epfenhofen und Fützen. Ebenfalls nehmen sie am Umzug am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr in Riedöschingen teil. Abfahrt ist um 13 Uhr am Löwen mit eigenen Autos. Zum Umzug am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr in Durbach ist um 10.30 Uhr Abfahrt am Gasthaus Löwen mit dem Bus.