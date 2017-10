Blumberg Schlüssel zunächst nicht zu finden

Blumberg-Riedböhringen. Zu einem Brand in einer Holzbaufirma im Riedböhringer Industriegebiet wurde die Feuerwehr Riedböhringen am Samstag zum Einsatz alarmiert. Dabei handelte es sich um das seit 2017 in Riedböhringen ansässige Zimmerunternehmen "Holzbau Fluck". Zum Glück für alle Beteiligten handelte es sich hierbei jedoch nur um ein Übungsszenario, welches die Kommandanten der Feuerwehr für die Herbsthauptprobe festlegten.