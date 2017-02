An ihrer markanten und einzigartigen Stimmfarbe sowie ihrer Mimik und Gestik war schnell klar, dass heute nun eine erfahrene Sängerin auf der Bühne steht, die nunmehr 25 Jahre Showerfahrung mitbringt.

Von ihrem Mantel trennte sie sich schnell und so gewährte sie mit einer schwarzen Bluse einen tiefen Einblick in ihr Dekolteé. Nach den ersten rockigen Schlagerhits kamen ihre Fans an den Bühnenrand, um der 45-Jährigen Präsente zu überreichen. Michelle ging dabei direkt auf Kuschelkurs mit ihren Liebsten und nahm sich während des Konzerts immer wieder für die eine oder andere Umarmung Zeit.

Mit ihrer Ballade "Träume haben Flügel" kam ihr Gesangstalent perfekt zur Geltung und sie verzückte mit viel Gefühl die knapp 800 Besucher, die durch das ganze Konzert hinweg textsicher mitsangen.

Auch holte sie für die "Kleine Prinzessin" Kinder auf die Bühnen-Couch, mit denen sie diese Nummer zum Besten gab. Und in schwarzen Hotpants und Kniestiefeln suchte sie einen freiwilligen Mann für ihren Hit "Idiot".

Nach einer Pause präsentierte sich die Schlagersängerin in einem glitzernden Kleid, und das Publikum ließ sich bei ihrer aktuellen Single "So schön ist die Zeit" nicht lange nach vorne an den Bühnenrand bitten.

Das Highlight hob sich Michelle bis zum Schluss auf. Bei "Paris" hielt es keinen mehr auf den Sitzen und so sangen die Fans mit ihr von der Stadt der Liebe.

"Komm wir dreh’n die Zeit zurück" hallte es durch die Stadthalle. So mancher Fan hätte sich gewünscht, die Zeit zwei Stunden tatsächlich zurückzudrehen.