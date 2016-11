Blumberg-Hondingen. Das Theater "Dementieren zwecklos", ein unterhaltsam besinnliches Schauspiel um ein schwieriges Thema, ist am Freitag, 18. November, um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus in Hondingen zu sehen. Im Mittelpunkt stehen die Themen: Was tun, wenn einen die Diagnose Demenz gerade in den so genannten "besten Jahren" heimsucht? Was genau ist Demenz und nützen Vitamintabletten und Gehirnjogging gegen das Vergessen? Uwe Spille und Britta Martin als Moderatoren werden im Gespräch mit dem Publikum das Ehepaar "Heinz und Irene" spielen.