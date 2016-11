Blumberg-Hondingen. Die deutsche Bevölkerung erklimmen immer höhere Lebenserwartungen. Das Motto "Fit bis ins hohe Alter" durchzieht jede Werbung. Doch was tun, wenn die Diagnose Demenz gestellt wird? Das Schauspiel "Dementieren zwecklos", mit Uwe Spille und Britta Martin, befasst sich auf unterhaltsame Weise mit dem Thema Demenz. Das Schauspiel findet in Kooperation mit dem "Arbeitskreis Demenz" des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aufführungen sind heute, 19.30 Uhr, im Gemeindezentrum St. Martin in Brigachtal und am Freitag, 18. November, 20 Uhr, im Gemeinschaftshaus in Hondingen.