Blumberg Bestandsaufnahme der Schäden

In diesem Jahr stehen 150 000 Euro im Haushalt. Das Meiste ist erledigt, so der Weg zur Eichberghütte bei Achdorf (8000 Euro), der Weg Kaiserhof/Emmet bei Epfenhofen (7000 Euro), Asphaltflächen im Westerholz bei Fützen (8000 Euro), die Obere Zufahrt zum Sportplatz Fützen (nachschottern, 20 000 Euro), die Sanierungen Käsental (5000 Euro) sowie Böschungsschulter Wirtschaftsweg (20 000 Euro) bei Riedböhringen, Instandhaltungen für 16 000 Euro für das Nachschottern von Feldwegen bei Achdorf, Asphaltarbeiten bei Fützen Am Sparbuck hinter dem Durchlass und am Verbindungsweg Stockacker/Wulte und auf der Homburger Steige bei Riedöschingen sowie der Asphalteinbau auf dem Weg von Riedöschingen Richtung Aitlingen.

Im Herbst 2017 sind in Achdorf die Randbefestigung des Weges vom Campingplatz Richtung Blumegg und in Epfenhofen das Nachschottern der Biesentalstraße Richtung Sportplatz geplant. Außerdem im Zuge des Breitbandausbaus in Nordhalden das Ausbessern der Asphaltschäden an der Halle Sauter und Am Rubis sowie das Abnehmen von Banketten in den Ortsteilen.

Verschoben auf 2018 wurden die Sanierung des Steilstücks von Aselfingen Richtung Mundelfingen (20 000 Euro), die Feldwegzufahrt hinter der Halle Bausch in Hondingen (8000 Euro), die Sanierung der Asphaltschäden im "Schluch" hinter der Dewert-Hütte bei Riedöschingen (8000 Euro).

Weg zur Seilbrücke bei Achdorf kommt 2018

2018 sind für Maßnahmen 180 000 Euro vorgesehen. Neben den verschobenen Projekten aus 2017 sind allgemeine als Instandhaltung (44 000 Euro) für den Weg zur Seilbrücke bei Achdorf, den Seitenweg von Riedböhringen nach Opferdingen, den Durchlass bei der Eisenbahnbrücke in Epfenhofen. Eebnso die Zufahrt zum Sportplatz Fützen, den Verbindungsweg im Gewann Westerholz und das Reparieren von Asphältschäden auf dem Weg zur Jeißhütte. 20 000 Euro sind für Risssanierung nach Absprache mit den Ortsvorstehern geplant.