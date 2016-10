Blumberg Schadstoffmobil ist wieder unterwegs

Insgesamt fährt das Schadstoffmobil 71 Sammelstellen in den Gemeinden an, teilt das Landratsamt mit. Im Raum Blumberg ist das Schadstoffmobil am Mittwoch, 19. Oktober, von 8 bis 8.30 Uhr beim Rathaus Kommingen; 8.45 bis 9.15 Uhr beim Rathaus Epfenhofen, 9.45 bis 10.30 Uhr beim Rathaus Fützen, 11 bis 13 Uhr beim Sportzentrum Blumberg, 13.45 bis 14.15 Uhr beim Rathaus Achdorf, 14.30 bis 15.15 Uhr beim Rathaus Riedböhringen, sowie am Dienstag, 25. Oktober, von 8 bis 8.45 Uhr beim Rathaus Riedöschingen und von 9 bis 9.45 Uhr beim Rathaus Hondingen. Außerdem ist das Schadstoffmobil noch bis Ende November regelmäßig jeden Freitag von 15 bis 17.30 Uhr in ungeraden Kalenderwochen auf der Kompostanlage Hüfingen und an geraden Kalenderwochen an der Grüngutsammelstelle Im Friedengrund in Villingen aufgestellt.

Die Termine und Uhrzeiten für die einzelnen Standorte der mobilen Sammlung stehen zudem in den Abfallkalendern des Landkreises und sind im Internet unter www.abfall.Lrasbk.de abrufbar. Weitere Auskünfte sind über das Info-Telefon des Abfallwirtschaftsamtes Villingen 07721/913 75 55.