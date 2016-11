Blumberg Sauschwänzlebahn fährt Minus ein

Blumberg. Die gleichnamige Verwaltungs GmbH erwirtschaftete dagegen 868,59 Euro Gewinn. Das sind die Zahlen der beiden Jahresabschlüsse 2015, die der Gemeinderat feststellen muss. Für den großen Verlust werden in der Vorlage drei Gründe genannt.

Fahrgastzahlen zu hoch einkalkuliert

So wurden in der Planung 2015 mit steigenden Einnahmen aus dem Fahrbetrieb der Museumsbahn gerechnet. Mit 92 373 Personen blieb die Fahrgastzahl jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Dabei hatte man mit 3580 Gästen weit mehr als im Jahr 2014. Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, führt die Fehlplanung, wie er selbst erklärt, vor allem auf zwei Faktoren zurück: Zum einen auf das heiße Wetter im Sommer. Die Leute hätten das Freibad einer Fahrt mit der Sauschwänzlebahn vorgezogen? Zum anderen seien sie wegen der Mopsfledermaus und dem Winterfahrverbot voriges Jahr auf den Messen immer wieder gefragt worden, ob die Bahn überhaupt noch fahre. Dieses Jahr hätten sie auf jeden Fall mehr als 100 000 Fahrgäste, so Brinkmann.