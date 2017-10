Blumberg Sanierung der Feldwege Thema

Blumberg (blu). Im Ausschuss für Technik und Umwelt gab es eine Übersicht der Sanierungen der Feldwege der Jahre 2016 bis 2018. Dabei hatte sich allerdings ein Fehler eingeschlichen, wie Stadtbaumeister Uwe Veit auf eine Feststellung von Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms einräumte: In der Aufstellung für 2017 stand, dass die Obere Zufahrt zum Sportplatz Fützen für 20 000 Euro nachgeschottert werden sollte. Und so stand es auch in der Presse, was den Jahresunternehmer der Stadt beschäftigt habe, wie Schloms ausführte. Denn der Unternehmer habe bisher gerade mal einen Lastwagen voll Kies für einen kleinen Abschnitt gebracht und nachgeschottert. Zu erledigen sei noch eine Strecke von circa 200 Metern. Die erwähnte Zufahrt zum Sportplatz sei voriges Jahre verschoben worden, weil sie bei den Schabelhöfen in Riedöschingen größere Asphaltarbeiten tätigen mussten als geplant.