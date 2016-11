Blumberg Rückenwind für die Realschule

Realschulrektor Egon ­Bäurer erklärte der Kultus­ministerin die Stärken und die Struktur seiner Schule, an der 34 Lehrkräfte aktuell 464 Schüler unterrichten, viele davon mit Gymnasial­empfehlung, bei den Fünftklässlern voriges Jahr waren es mehr als 40 Prozent. Der Einzugsbereich der Realschule umfasse 20 Orte, mit unter anderem drei Arbeitsgemeinschaften beinhalte das Angebot mehr als den reinen Unterricht.

Ministerin Susanne Eisenmann zeigte sich beeindruckt, und sie sagte das auch. Gebe es überall dieses Miteinander, würden viele ihre Besuche an Realschulen und in Gemeinden anders aussehen. "Ich habe großen Respekt, was Sie hier leisten", dies gelte auch generell für die Lehrkräfte. Zu Beginn hatte sich die Ministerin noch in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Guido Wolf zeigte sich mit dem Besuch der Kollegin und der großen Resonanz zufrieden: "In Blumberg geht etwas", sagte er.

Starke Schulart:

Ausführlich hob Kultusministerin Susanne Eisenmann in ihrer Rede die Stellung der Realschule hervor. "Die Realschule ist eine starke Schulart in Baden-Württemberg mit einem guten Ruf", so Eisenmann. Sie sei das Bindeglied zwischen den Gymnasien und der Wirtschaft, wichtig sei in diesem Zusammenhang auch die Duale Ausbildung.

Gleichstellung: Ziel der grün-schwarzen Landesregierung sei es, die Realschule den Gemeinschaftsschulen bis zum Ende der Legislaturperiode gleichzustellen, so Eisenmann, "und das werden wir auch schaffen." Das Publikum quittierte diese Aussage mit Beifall.

Ganztagsschule: Die Ministerin erklärte, dass Blumberg einen Förderantrag für eine Ganztagsschule an der Realschule gestellt hatte und machte dem Bürgermeister Mut, den Antrag aufrechtzuerhalten, auch wenn er derzeit nicht genehmigungsfähig sei: Lassen sie Ihren Antrag bestehen. Sie bringen uns unter Druck, aber dadurch wird deutlich, wo der Bedarf ist." Sie werde versuchen, Lösungen zu finden auch mit dem Regierungspräsidium Freiburg.

Grundschulen in Ortsteilen: Die Ministerin will kleine Grundschulen nicht auflösen, für sie gelte "Kleine Beine, kurze Wege." Nur wo Kommunen Grundschulen zusammenlegen wollten, würde sie das unterstützen.