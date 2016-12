Blumberg (bal). Eine Traditionsgaststätte in Blumberg wird neu belebt. Wo früher jahrelang die Krone einlud und zuletzt die Kaktus-Bar, ist ein Pub als neu gestalteter Treffpunkt für Jung und Alt entstanden. Am Freitagabend wurde er zahlreichen geladenen Gästen, darunter auch Bürgermeister Markus Keller, vorgestellt. Die Gastronomin Sarah Bank hat zusammen mit ihrer Familie und Freunden einen Rockabilly-Pub geschaffen, der die entsprechende Ausstrahlung hat. Der "Paperla-Pub", so der neue Name im Harderhaus in der Hauptstraße, ist ab sofort für alle geöffnet.