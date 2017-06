Blumberg Relegation wäre wünschenswert

Blumberg-Riedöschingen/Hondingen. Der SG Riedöschingen/Hondingen steht als Aufsteiger in die Kreisliga A 2 am letzten Spieltag, Sonntag um 15 Uhr gleich ein echtes Endspiel bevor. Beim Tabellenletzten SV St. Märgen können sich die SG-Kicker aus eigener Kraft zumindest noch die Vizemeisterschaft sichern, diese berechtigt zu den Relegationsspielen in die Bezirksliga.