Blumberg Rektor Link: "Ihr wart tolle Schüler"

Der Rektor machte auch die Wertschätzung deutlich, die sich Irene und Eren erworben hätten. "Ihr seid zu Persönlichkeiten hergereift und habt die schulischen Aktivitäten unterstützt. Beim Vorbereiten von Schulfesten ward ihr eine feste Größe."

Beide hätten sich in vielfach um die jüngeren Schülerinnen und Schüler gekümmert, hätten sie unterstützt. Auf sie habe man sich immer verlassen können. Der Rektor dankte Irene und Eren, die Anwesenden spendeten Applaus. Link weiter: "Wir geben euch mit, dass ihr Eurer eigenständiges Leben führen könnt.

Der Dank des Rektors galt auch Klassenlehrer Martin Roth. An die Schüler drückte Link es so aus: "In all den Jahren hattet ihr immer einen Begleiter an eurer Seite, der Euch mit Geduld und Einfühlvermögen auf den heutigen Tag vorbereitet hat, Euren Klassenlehrer Martin Roth." Er, Link, habe immer gespürt, dass Roth die Entwicklung dieser beiden Schüler besonders am Herzen lag, weil er ihre Fähigkeiten und Talente erkannt habe. Rektor Timo Link dankte auch Bürgermeister Markus Keller. Die Weiherdammschule sei fein und gut aufgestellt.

Bürgermeister Markus Keller freute sich: Die beiden Entlassschüler hätten ihre erste große Etappe geschafft. Keller lobte sie: "Ihr seid für die jüngeren Schüler Vorbilder." Blumberg wolle die schnellste Internet-Stadt im Landkreis werden. Er würde sich freuen, wenn sie Blumberg und der Region treu bleiben.

Keller wies auf die Projekte der Schule wie das Modell vom Erzabbau hin, die Schule habe sogar einen eigenen Kartoffelacker. Er dankte dem Rektor, der einen hervorragenden Job mache, und dem Kollegium und betonte, ihm seien alle Schulen gleich wichtig. Blumberg zeichne es aus," dass wir eine Förderschule vor Ort haben."

Ihm und dem Gemeinderat sei es wichtig, dass die Schulart auch im künftigen Schulcampus am Eichberg zu finden sei. Bei der Zeugnisausgabe ehrte der Bürgermeister Eren Halicogly als Schulbesten, er bekam eine Urkunde und die obligatorischen 100 Euro.

Verabschiedet wurde am Freitag Moritz Lewedei, der vorwiegend an der Schule sowie beim TuS Blumberg ein freiwilliges soziales Jahr geleistet habe. Der Rektor würdigte seinen Einsatz. Als Dank erhielt er wie die beiden Entlassschüler, Klassenlehrer Martin Roth, Bürgermeister Markus Keller sowie Karl-Heinz Kienzler vom Blumberger Geschichts- und Heimatverein eine Sonnenblume.

Die Weiherdammschule ist als Förderschule einer der drei Schulen in der Kernstadt neben der Grund- und Werkrealschule Eichberg und der Realschule. Sie soll künftig in den Schulcampus am Eichberg integriert werden. Derzeit betreuen acht Kräfte 34 Schüler.